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Военный эксперт назвал самые перспективные в мире системы ПВО

Самыми перспективными системами противовоздушной обороны в мире являются российские С-400 и С-500. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт назвал самые перспективные в мире системы ПВО
© РИА Новости

«Самой перспективной системой ПВО сегодня считается российская С-400 или С-500. Их преимущество в том, что они более подвижны, более маневренные. Они рассчитаны на существующие современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО», — сказал он.

Говоря об американских ПВО на системе Patriot, Матвийчук указал, что если судить по последним событиям на Украине, то они «очень громоздкие и имеют длительный процесс выполнения боевых задач». Кроме того, по его словам, они не успевают реагировать на российские «Авангарды» и «Кинжалы».

При этом полковник назвал вполне успешным «железный купол» Израиля, который эффективно выполняет все задачи по защите воздушного пространства, но только против страны, имеющей низкотехнологичные ракетные системы.

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