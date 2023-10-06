Военный эксперт назвал самые перспективные в мире системы ПВО

Самыми перспективными системами противовоздушной обороны в мире являются российские С-400 и С-500. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук .

«Самой перспективной системой ПВО сегодня считается российская С-400 или С-500. Их преимущество в том, что они более подвижны, более маневренные. Они рассчитаны на существующие современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО », — сказал он.

Говоря об американских ПВО на системе Patriot, Матвийчук указал, что если судить по последним событиям на Украине, то они «очень громоздкие и имеют длительный процесс выполнения боевых задач». Кроме того, по его словам, они не успевают реагировать на российские «Авангарды» и «Кинжалы».