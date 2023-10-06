Власти ДНР анонсировали создание штаба обороны в регионе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать в регионе штаб обороны ДНР. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте главы республики.

«Постановляю: создать штаб обороны Донецкой народной республики», — сказано в распоряжении.

Пушилин также анонсировал создание локальных штабов территориальной обороны городских и муниципальных округов региона, а также поручил утвердить состав и положение нового штаба. Соответствующий указ уже вступил в силу.

Помимо того, глава республики отдал распоряжение признать утратившими силу указы «Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы» (29.11.2022 г.) и «О штабе территориальной обороны ДНР» от (13.12.2018 г.)

До этого Пушилин заявлял, что бойцы Вооруженных сил Украины могли создать резерв поблизости от Южного участка в Донецкой народной республике, продолжая готовиться к наступлению через пять-семь дней.