НАТО создаст группу для анализа южных соседей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг занимается созданием особой экспертной группы, которая должна будет проанализировать южных соседей альянса. Об этом говорится на официальном сайте НАТО.
Отмечается, что НАТО интересует анализ стран Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля.
«На Вильнюсском саммите в начале этого года страны НАТО начали глубокое размышление об отношениях НАТО со своими южными соседями. Цель состоит в том, чтобы согласовать конкретные предложения к следующему саммиту НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В рамках этого процесса группа подготовит отчет, который будет представлен генсеку перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в апреле следующего года», — сказано на сайте альянса.
В сообщении также уточняется, что цель анализа заключается в подведении итогов событиям на южной границе НАТО, а также определении советов и указаний для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества со странами в изучаемом регионе.
Ранее в НАТО анонсировали крупнейшие учения по обороне восточного фланга.