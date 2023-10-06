НАТО создаст группу для анализа южных соседей

«На Вильнюсском саммите в начале этого года страны НАТО начали глубокое размышление об отношениях НАТО со своими южными соседями. Цель состоит в том, чтобы согласовать конкретные предложения к следующему саммиту НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В рамках этого процесса группа подготовит отчет, который будет представлен генсеку перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в апреле следующего года», — сказано на сайте альянса.