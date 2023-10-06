Над Курском сработала система ПВО

В Курском районе работает система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он предупредил жителей, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, лучше обращаться в специальную службу.

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Сообщить о находке можно по телефону 112, — предупредил он.

Накануне вечером в регионе также работали силы противовоздушной обороны. В Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Курской области. В итоге средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Информацию также подтвердил и губернатор региона. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Утром этого же дня в 67 населенных пунктах в Курской области пропало электричество в результате атак украинских дронов на подстанции в регионе. Ночью ВСУ нанесли удары по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах области. Всего были атакованы две электроподстанции, сброшены четыре бомбы.