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NYT: ФРГ отправит Taurus Киеву, если США объявят о поставках ракет ATACMS

Германия может передать Украине ракеты дальнего действия Taurus в случае, если Соединенные Штаты объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Названо условие, при котором Германия передаст Украине ракеты Taurus
© Wikimedia Commons

По его словам, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц находится под давлением, существует вероятность, что он хочет прекратить дискуссию об отправке Киеву ракет Taurus.

Министр обороны ФРГ эмоционально ответил Кличко на просьбу дать Taurus

Штрак-Циммерман добавил, что если Вашингтон передаст ATACMS, то и Германия может согласится на поставки своих ракет.

По данным издания, Берлин выразил обеспокоенность, что Российская Федерация сможет разработать системы противодействия ракетам Taurus в случае, если ВС РФ смогут найти и собрать их компоненты на поле боя.

До этого стало известно, что правительство ФРГ в обозримом будущем не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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