Россия открыла уголовные дела против 200 наемников из 30 стран

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник заявил, что с начала СВО следственные органы РФ завели уголовные дела в отношении 200 иностранных наёмников из более чем 30 стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Мирошник сделал во время своего выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«В отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств, в том числе Австралии, Аргентины, Бельгии и других, открыты уголовные дела по статье о наемничестве», — заявил он.

Посол также добавил, что суды ДНР и ЛНР вынесли более 100 очных и заочных приговоров в отношении украинских боевиков. Часть из них были приговорены к длительным срокам заключения, в том числе и к пожизненному лишению свободы.