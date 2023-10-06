Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО с 29 сентября по 6 октября 2023 года. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Согласно сводке российского военного ведомства, за прошедшую неделю российскими силами было нанесено 14 групповых ударов по складам боеприпасов, вооружения и военно-технического имущества Украины. В результате этих атак была уничтожена украинская мастерская крупноузловой сборки БПЛА «Punisher» и «Фурия», а также склады хранения снарядов HIMARS, ракет «Storm Shadow» и «Scalp».

Кроме того, российские войска отразили 4 контратаки ВСУ на Купянском направлении, 11 атак на Южно-Донецком направлении, 34 на Донецком направлении, 2 на Запорожском направлении, а также попытки Украины вернуть утраченные позиции на Краснолиманском и Херсонском направлении.

Помимо этого, российские истребители сбили несколько украинских Су-27, Су-25 и МиГ-29, которые были замечены в небе над населенными пунктами Солдатское в Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка в Донецкой Народной Республики. В Минобороны также добавили, что штурмовой самолёт СУ-25 ВСУ был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Также российские средства ПВО перехватили за указанный период времени 39 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты «Нептун».