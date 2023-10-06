МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом США над Норвежским морем

"6 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот <...>. Нарушения госграницы РФ не допущено", - сказали в ведомстве.