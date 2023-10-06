В Канаде сообщили о критической нехватке боеприпасов
Канада испытывает критическую нехватку боеприпасов, поэтому будет наращивать их производство, сообщил начальник канадского штаба обороны генерал Уэйн Эйр. Как приводит его слова CBC News, генерал выразил обеспокоенность нынешней ситуации с запасами снарядов.
Если бы мы расходовали боеприпасы с той же скоростью, с которой они расходуются на Украине, то в некоторых случаях они закончились бы всего за несколько дней, а на пополнение запасов потребовались бы годы, - отметил генерал.
Как пишет издание, большинство основных союзников Канады в последние месяцы подписали соглашения с поставщиками боеприпасов об увеличении ежемесячного производства артиллерийских снарядов — в основном 155-мм боеприпасов, которые используются в канадских гаубицах М-777. Оттаве еще предстоит заключить такой контракт, отмечают журналисты.
30 сентября Генштаб Канады признал успехи России в обеспечении войск боеприпасами. Так, начальник Генштаба Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр признал, что вопреки прогнозам западных аналитиков, арсенал российской армии не истощился и продолжает пополняться новыми боеприпасами. В то же время он негативно высказался о состоянии собственной армии. По его словам, многие канадские танки попросту не подготовлены к эксплуатации из-за нехватки запасных частей и специалистов.