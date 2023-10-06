Лукашенко заявил, что армия Белоруссии к середине 2024 года будет иметь все необходимое

"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб, - сказал он - Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем".