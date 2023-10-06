В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен, отказавшись удерживать позиции без снарядов
Как передает РИА Новости со ссылкой на собственные компетентные источники, в зоне военной спецоперации в Донецкой народной республике военные украинской армии сдались в плен российским войскам.
По информации агентства, солдаты ВСУ получили приказ удерживать свой опорный пункт, не имея при этом в наличии боеприпасов. После того, как командование отказалось проводить эвакуацию и не позволило отступать, 17 украинских военных приняли решение сдаться в плен.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Артемовск в ДНР российские военнослужащие Западного военного округа взяли в плен боевиков 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад украинской армии.