В Кремле отказались раскрывать дату проведения испытаний ракеты «Буревестник»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может предоставить никакой информации по поводу проведения в стране испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник». На это он обратил внимание в ходе регулярного брифинга, состоявшегося 6 октября.

Во время мероприятия журналисты отметили, что накануне президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном проведении испытаний данной ракеты. При этом корреспонденты поинтересовались, когда именно состоялось тестирование нового вида вооружений.

«Нет, я в данном случае никакой информации по этой теме не могу предоставить», — указал представитель главы государства.

5 октября российский лидер выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Отвечая на вопросы присутствовавших в зале гостей и журналистов, Путин заявил об успешном проведении испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник». Согласно имеющимся данным, последняя оснащена ядерной энергетической установкой.