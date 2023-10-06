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Песков заявил, что не может предоставить информацию об испытаниях "Буревестника"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может предоставить никакой информации по поводу проведения в стране испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник». На это он обратил внимание в ходе регулярного брифинга, состоявшегося 6 октября.

В Кремле отказались раскрывать дату проведения испытаний ракеты «Буревестник»
© РИА Новости

Во время мероприятия журналисты отметили, что накануне президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном проведении испытаний данной ракеты. При этом корреспонденты поинтересовались, когда именно состоялось тестирование нового вида вооружений.

«Нет, я в данном случае никакой информации по этой теме не могу предоставить», — указал представитель главы государства.

5 октября российский лидер выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Отвечая на вопросы присутствовавших в зале гостей и журналистов, Путин заявил об успешном проведении испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник». Согласно имеющимся данным, последняя оснащена ядерной энергетической установкой.

Как следует из слов главы государства, упомянутое тестирование было финальным. В то же время он отметил, что российские специалисты почти завершили работу над стратегическим комплексом «Сармат» и в скором времени он должен встать на боевое дежурство.

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