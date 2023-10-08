Экс-агент ЦРУ: США опасаются гиперзвуковых ракет РФ

Он, в частности, отметил, что от них невозможно защититься. До этого Макговерн заявлял, что многие из новых российских ракет способны развивать скорость 7-9 махов. В связи с этим он указал, что защиты против таких снарядов просто не существует. Он отмечал, что Вашингтону не следует недооценивать Москву и поражающую возможность российской армии.