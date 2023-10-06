Турецкий корабль подорвался на украинской мине в Черном море
Турецкий грузовой корабль подорвался на мине и получил незначительные повреждения у берегов Румынии в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности. По их словам, в результате взрыва пострадавших нет. В то же время источник из правительства Украины заявил, что в Черном море могла сдетонировать бомба времен Второй мировой войны, или одна из десатных мин, заложенных в 2022 году.
Вероятно, это была мина времен Второй мировой войны или десантные мины, оставленные там в прошлом году, — заявил представитель украинского правительства.
В британской компании морской безопасности Ambrey уточнили, что взрыв произошел утром 5 октября недалеко от порта Сулина в Румынии. Экипаж судна сбросил якорь, чтобы оценить последствия ущерба. Спустя два часа корабль возобновил плавание.
Ранее сообщалось, что в Румынии в районе курорта Костинешть на черноморском побережье произошел взрыв украинской морской мины. Инцидент произошел утром 14 августа. Детонация произошла от удара о пирс перед отелем Forum. По информации местных спасателей, пострадавших в результате инцидента нет. Также была обнаружена вторая мина, которая дрейфовала в воде неподалеку.