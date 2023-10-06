Турецкий корабль подорвался на украинской мине в Черном море

Турецкий грузовой корабль подорвался на мине и получил незначительные повреждения у берегов Румынии в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности. По их словам, в результате взрыва пострадавших нет. В то же время источник из правительства Украины заявил, что в Черном море могла сдетонировать бомба времен Второй мировой войны, или одна из десатных мин, заложенных в 2022 году.