В Южной Корее следят за взаимодействием между Россией и КНДР

Власти Республики Корея внимательно следят за возможностью взаимодействия России и КНДР в военной и космической сферах. Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства объединения Южной Кореи Ким Ин Э.

"Не могу подтвердить ничего конкретного о сотрудничестве [Севера] с Россией. Но скажу, что мы внимательно следим за ситуацией в связи с имевшими место в последнее время шагами [в рамках сотрудничества] РФ и Северной Кореи, которые могут вызывать обеспокоенность международной общественности", - заявила Ким Ин Э.

Ее попросили прокомментировать возможность сотрудничества РФ и КНДР в военной и космической сферах на фоне вероятной подготовки КНДР к третьему запуску военного спутника. Ранее в Пхеньяне заявили, что намерены осуществить третью попытку запуска разведывательного спутника в октябре.

После вызова посла РФ в Министерство иностранных дел Республики Корея 19 сентября российское дипломатическое представительство указало, что спекуляции в западных и южнокорейских СМИ на тему военного и военно-технического сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований.