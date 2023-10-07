Белгородский губернатор прокомментировал уничтожение трех ракет ВСУ над регионом

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Точка-У». Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram -канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.