При этом украинские официальные лица не раз заявляли о необходимости «вернуть» Крым, вошедший в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. В частности, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркивал, что власти страны желают уничтожить на полуострове все российское, и в связи с этим и дальше будут организовывать атаки на Крым.