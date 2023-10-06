Минобороны РФ: в Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Вертолетом морской авиации Ка-29 в ходе патрулирования обнаружен и уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило сегодня Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, «попытка киевского режима совершить террористическую атаку» была пресечена около 10.45 мск.
«В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ», - говорится в сообщении.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря с помощью беспилотников. Кроме того ВСУ направляет на полуостров диверсионно-разведывательные группы.
При этом украинские официальные лица не раз заявляли о необходимости «вернуть» Крым, вошедший в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. В частности, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркивал, что власти страны желают уничтожить на полуострове все российское, и в связи с этим и дальше будут организовывать атаки на Крым.