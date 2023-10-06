В Госдуме объяснили необходимость отзыва договора о запрещении ядерных испытаний

Возможная отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний поможет обеспечить безопасность России, объяснил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Об этом пишет «Газета.Ru»

«Это абсолютно правильное решение, продиктованное сегодняшними событиями. Оно направлено на обеспечение безопасности нашей страны. С учетом того, что данный договор со стороны Соединенных Штатов Америки не ратифицирован, мы не можем быть безучастными к этому вопросу», — сказал парламентарий.

По его мнению, политика Вашингтона, которая предполагает угрозы и запугивания, неактуальна в изменившемся мире. Швыткин назвал актуальным возможный отзыв ратификации документа.

Ранее расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний допустил во время выступления на Валдайском форуме президент Владимир Путин. По его мнению, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.