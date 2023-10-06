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В Госдуме объяснили необходимость отзыва договора о запрещении ядерных испытаний

Возможная отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний поможет обеспечить безопасность России, объяснил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Об этом пишет «Газета.Ru»

В Госдуме объяснили необходимость отзыва договора о запрещении ядерных испытаний
© Lenta.ru

«Это абсолютно правильное решение, продиктованное сегодняшними событиями. Оно направлено на обеспечение безопасности нашей страны. С учетом того, что данный договор со стороны Соединенных Штатов Америки не ратифицирован, мы не можем быть безучастными к этому вопросу», — сказал парламентарий.

По его мнению, политика Вашингтона, которая предполагает угрозы и запугивания, неактуальна в изменившемся мире. Швыткин назвал актуальным возможный отзыв ратификации документа.

Ранее расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний допустил во время выступления на Валдайском форуме президент Владимир Путин. По его мнению, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.

Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет нижней палаты парламента на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По мнению Володина, ситуация в мире изменилась — сейчас США и страны ЕС «развязали против нашей страны войну». Появившиеся вызовы требуют новых решений, считает политик.

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