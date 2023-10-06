У администрации США есть варианты продолжения финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит выделение запрошенной Белым домом помощи, но вариант с перераспределением на нужды Киева существующих финансовых потоков пока не рассматривается. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

Замминистра заявила, что угроза прекращения работы американского правительства и ситуация с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти ставят под угрозу готовность и возможности США помогать Киеву. Тем не менее, по ее словам, Пентагон пока не рассматривает возможность "перераспределить" средства, выделяемые на другие направления, на продолжение финансирования помощи Украине.

"Пока мы не получим более четкого представления [о ситуации в Конгрессе], это не то, что нам нужно", - указала Хикс.

В среду президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.