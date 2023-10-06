MWM: Россия производит больше систем ПВО, чем все страны НАТО

Индия получит последние заказанные зенитные ракетные системы С-400 в 2024 году, заявил командующий индийскими ВВС главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари. По его словам, три полковых комплекта из пяти уже поставлены.

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Military Watch Magazine решил разобраться, как России удается производить достаточное количество систем С-400 и для быстрого наращивания собственного арсенала, и для одновременного экспорта в Беларусь и Индию.

"Строительство новых и модернизация старых заводов в России позволили увеличить масштабы производства и ежегодно выпускать несколько полков С-400. Это продолжается параллельно с производством других более новых дальнобойных систем, таких как С-300В4 и С-500", - пишет MWM.

И напоминает, что объем производства зенитных ракетных комплексов только на Обуховском заводе значительно превышает объемы производства всех членов НАТО вместе взятых.

MWM отмечает, что до получения новых ЗРС наземная компонента индийской системы ПВО была развита слабо, однако теперь ситуация изменилась. С-400 высоко ценятся за свои передовые возможности по борьбе со стелс-самолетами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также за очень высокую ситуационную осведомленность и дальность обнаружения до 600 км.