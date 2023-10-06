Названа причина неудач ВСУ в Клещеевке
Украинские военные терпят неудачи и несут большие потери при наступлении в Клещеевке из-за того, что их позиции находятся в низинах, в то время как российская армия расположилась на вершинах, заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что украинские войска слишком торопятся при наступлении и из-за этого возникают огрехи. Военэксперт уверен, что противник не добьется успехов при контрнаступлении на Донецком направлении в зоне СВО.
Украинские [военные] также торопятся, это тоже приводит к их потерям, так как они начинают допускать огрехи. Мы видим по сводке, что у вооруженных формирований Украины не получается добиться тех результатов контрнаступления, о которых они постоянно заявляли, — сказал Дандыкин.
По его мнению, украинская армия продолжит нести большие потери в Клещеевке. Военэксперт считает, что ВСУ необходимо переходить в оборону, однако осуществить это сейчас крайне сложно.
Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ 5 октября бросили в наступление под Клещеевкой и Андреевкой батальон, надеясь прорвать российскую оборону у железной дороги. По данным канала, в течение дня на южном фланге Артемовска велись ожесточенные бои. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.