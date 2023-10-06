Названа причина неудач ВСУ в Клещеевке

Украинские военные терпят неудачи и несут большие потери при наступлении в Клещеевке из-за того, что их позиции находятся в низинах, в то время как российская армия расположилась на вершинах, заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что украинские войска слишком торопятся при наступлении и из-за этого возникают огрехи. Военэксперт уверен, что противник не добьется успехов при контрнаступлении на Донецком направлении в зоне СВО.