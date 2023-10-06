В НАТО анонсировали крупнейшие учения по обороне восточного фланга

В запланированных на 2024 год учениях Steadfast Defender примут участие порядка 40 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Об этом заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр, пишет «Интерфакс - АВН».

«Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год», - пояснил Роб Бауэр в интервью агентству PAP.

По его словам, предстоящие учения станут одними из крупнейших со времен «холодной войны».

При этом глава военного комитета НАТО отметил, что ведется работа по укреплению восточного фланга, в том числе и наращивание войск. В частности, в Польше дислоцируется батальонная тактическая группа Североатлантического альянса, «которая в случае усиления угрозы будет расширена до бригады».

«Такие же подразделения дислоцируются в Литве, Латвии и Эстонии. (…) Следующим шагом станет переброска в регион, находящийся под угрозой, дополнительных частей 300-тысячных сил быстрого реагирования», - подчеркнул он, отметив, что в настоящее время НАТО «возвращается к истокам», то есть, к коллективной обороне.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года, шведская заявка до сих пор не одобрена.