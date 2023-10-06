Стало известно о сбитом США турецком беспилотнике в Сирии

Истребитель Военно-воздушных силы (ВВС) США сбил боевой турецкий беспилотник в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным издания, дрон был сбит после того, как слишком близко подлетел к американской базе. Турция в ответ нанесла удар по нефтяным скважинам, складам с оружием и штабу поддерживаемой Вашингтоном РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана).

После этого министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему турецкому коллеге Яшару Гюлеру и признал «законные опасения Турции по поводу безопасности», а также призвал к деэскалации возникшей ситуации.