СМИ: российские комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16

Источник: российские комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16
Настройки российских систем радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, будут изменены для подавления истребителей F-16. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.
«Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптиматизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву», - пояснил он.
При этом источник издания отметил, что, судя по известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании F-16, которые должны быть переданы Вооруженным силам Украины, «подавить их будет проще, чем имеющиеся у Киева самолеты советской разработки».
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что достигнута «прорывная договоренность» по поставкам истребителей F-16. По его словам, Нидерланды пообещали направить Украине 42 таких самолета. Также стало известно, что Дания направит Киеву 19 истребителей F-16.
В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что тем самолетам F-16, которые все же получит Киев, будет противостоять одна из самых передовых систем ПВО и их «просто собьют». По оценке эксперта, российские ЗРК превосходят все, что есть по состоянию на 2023 год у западных стран, и перед ними уязвимы даже те истребители, при создании которых применялись технологии малозаметности.