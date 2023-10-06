СМИ: российские комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16

Настройки российских систем радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, будут изменены для подавления истребителей F-16. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

«Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптиматизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву», - пояснил он.

При этом источник издания отметил, что, судя по известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании F-16, которые должны быть переданы Вооруженным силам Украины, «подавить их будет проще, чем имеющиеся у Киева самолеты советской разработки».

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что достигнута «прорывная договоренность» по поставкам истребителей F-16. По его словам, Нидерланды пообещали направить Украине 42 таких самолета. Также стало известно, что Дания направит Киеву 19 истребителей F-16.