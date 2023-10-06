Военный аналитик, майор армии США в отставке Майк Лайонс заявил, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» в перспективе будет угрожать целям на территории США. Об этом он рассказал CBS News.

The New York Times ранее сообщила со ссылкой на спутниковые снимки, что РФ, возможно, готовится к испытаниям «Буревестника» в Арктике или уже провела их.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что в стране провели «последнее успешное испытание» «Буревестника». Он подчеркнул, что это крылатая ракета «глобальной дальности с двигательной ядерной установкой». Президент отмечал, что теперь необходимо завершить «некоторые бюрократические процедуры», перейти к массовому производству ракеты и затем поставить ее на боевое дежурство.

«Это экзотическое оружие. Обычно ты не используешь ядерную силу, чтобы обеспечить работу энергетической установки. Это даст России возможность использовать оружие на более значительных дистанциях - в десятки тысяч километров», - так прокомментировал новости о ракете Лайонс.

Он добавил, что в то же время это орудие представляет собой обычную крылатую ракету