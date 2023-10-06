Мобилизация: последние новости на сегодня 6 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 октября 2023, в материале «Рамблера».

Российских бойцов наградили за отражение атак ВСУ у Работино

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Бойцам Южного военного округа вручили государственные награды за заслуги при отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Работино. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Награды вручал заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин. Солдаты получили Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и другие награды.

Военное ведомство уточняет, что российские солдаты ежедневно срывают планы войск Украины в зонах своей ответственности и успешно уничтожают западную технику.

Контрактники ВС РФ прошли боевую и медподготовку на полигоне ЗВО в Воронежской области

Медицинскую и боевую подготовку прошли контрактники ВС РФ на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, военные отрабатывают учебно-боевые задачи на фоне непрерывно меняющейся обстановки. Они совершенствуют навыки стрельбы из снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и прочего оружия по мишеням. Также проводятся занятия по эвакуации раненых товарищей с поля боя.

Минобрнауки проработает вопрос о расширении квоты участникам СВО при поступлении в вузы

Участникам специальной военной операции и их детям хотят расширить квоты при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что поддержка российских военнослужащих, участвующих в боях на Украине, а также их семей — важнейшая задача для правительства РФ, поэтому для них выделена отдельная квота на обучение в вузах. В этом году по ней по зачислены около 8,5 тыс. человек.