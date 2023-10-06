Спецоперация на Украине 6 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 октября 2023 года.

Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ

Тяжелая огнеметная система и авиация армии РФ нанесли 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Он указал, что под обстрел попали скопление живой силы противника, вооружение и военная техника в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

Командир «Ахмата» заявил о провалившемся контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины «сдулось» по всей линии фронта. Такое заявление сделал командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале, передает «Лента.ру».

Он рассказал, что армия Украины в данный момент ведет наступление только на нескольких участках фронта и несет большие потери. Кроме того, у них возникла необходимость принимать в свои ряды и инвалидов, и женщин, что наглядно демонстрирует отчаянное положение украинской стороны.

«Нет у врага на фронте живого ресурса. Он очень быстро у него "тает"», — пояснил Алаудинов.

МО РФ сообщило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Две атаки Вооруженных сил Украины были отражены подразделениями группировки российских войск «Центр» на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.