Российские военнослужащие нанесли удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянки. Об этом Александр Савчук.
«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки», — уточнил он.
По словам Савчука, средствами ПВО также было сбито три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что пункты управления находились в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка в Донецкой народной республике.
Кроме того, в начале сентября российские военные в районе Серебрянки поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.