Российские военнослужащие нанесли удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянки. Об этом Александр Савчук.

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«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки», — уточнил он.

По словам Савчука, средствами ПВО также было сбито три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что пункты управления находились в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка в Донецкой народной республике.