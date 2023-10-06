РИА Новости: в ЛНР нашли тайник с западными гранатометами и тротиловыми шашками

Силовые структуры Луганской Народной Республики сообщили об обнаружении тайника диверсантов ВСУ, передает РИА Новости. Сообщается, что в складе на севере ЛНР хранились гранатометы западного производства, ящик ручных наступательных гранат, малогабаритный ручной миномет и тротиловые шашки. "Наполнение тайника и способ закладки свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения работы диверсионно-разведывательной группы противника по осуществлению терактов на территории ЛНР ", - передает слова источника РИА Новости. До этого в ДНР нашли тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Владимировка Волновахского района. В схроне обнаружили: шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5,45, 880 патронов калибра 7.62, и форма ВСУ. В ФСБ заявили, что все боеприпасы были изъяты и переданы подразделениям Минобороны России.