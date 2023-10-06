Развожаев сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров на Севастополь

В районе Северного мола в Севастополе работают расчеты противоподводной диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота РФ, отражая атаку безэкипажных катеров. Об этом пишет губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает РБК.