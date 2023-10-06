Развожаев сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров на Севастополь
В районе Северного мола в Севастополе работают расчеты противоподводной диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота РФ, отражая атаку безэкипажных катеров. Об этом пишет губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает РБК.
«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — говорится в сообщении.
Данные о разрушениях или пострадавших пока не поступали.
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