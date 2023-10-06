СМИ: в Черкасской области Украины произошли взрывы

В Черкасской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное". При этом, подробности не уточняются.

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В ночь на 6 октября в семи регионах Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и Черкасской области. До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Николаеве произошли взрывы. 1 октября в Киеве произошел взрыв, а также пожар на Лесном массиве. По данным Telegram-канала издания "Зеркало недели", взрывы также произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска.