Путин назвал число подписавших контракты с Минобороны

Уже 335 тысяч россиян подписали контракты с Минобороны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума. Трансляция мероприятия ведется на сайте форума.

«У нас широкий поток добровольцев идет в Вооруженные силы. У нас на сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны», — сказал глава государства.

5 октября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц для участия в спецоперации на Украине набрано 38 тысяч добровольцев. По его словам, набранные бойцы отличаются высокой мотивацией, а некоторые уже имеют боевой опыт.