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Путин назвал число подписавших контракты с Минобороны

Уже 335 тысяч россиян подписали контракты с Минобороны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума. Трансляция мероприятия ведется на сайте форума.

Путин назвал число подписавших контракты с Минобороны
© РИА Новости

«У нас широкий поток добровольцев идет в Вооруженные силы. У нас на сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны», — сказал глава государства.

5 октября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц для участия в спецоперации на Украине набрано 38 тысяч добровольцев. По его словам, набранные бойцы отличаются высокой мотивацией, а некоторые уже имеют боевой опыт.

Шойгу заявил, что сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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