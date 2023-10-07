Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха

Российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ .

"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе", - говорится в сообщении.

Как отметили в МО РФ, вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 8 октября сдали более 110 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 124 средств ПВО, а также около 66,1 млн боеприпасов. "Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев завершен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 млн боеприпасов", - говорится в бюллетене.