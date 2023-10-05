Шольц пообещал Зеленскому отдать еще одну систему ПВО Patriot

Это то, что сейчас необходимо больше всего. Следует ожидать, что зимой Россия вновь попытается угрожать инфраструктуре и городам Украины ракетными атаками и атаками беспилотников, — сказал Шольц.

До этого немецкие СМИ сообщили, что Берлин не планируют «в обозримом будущем» поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По их данным, германская сторона еще официально не уведомила Киев об отказе в этих поставках, однако внутри самой ФРГ этот вопрос решен. При этом отмечалось, что Шольц все же не исключает в будущем передачи Украине этих ракет, хотя реализация этой инициативы маловероятна. В то же время власти ФРГ уведомили украинскую сторону о намерении нарастить объем поставок ракет для ЗРК Patriot.