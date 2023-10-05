Шольц пообещал Зеленскому отдать еще одну систему ПВО Patriot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде он отметил, что зенитная система может понадобиться ВСУ в зимний период, передает Zeit.
Это то, что сейчас необходимо больше всего. Следует ожидать, что зимой Россия вновь попытается угрожать инфраструктуре и городам Украины ракетными атаками и атаками беспилотников, — сказал Шольц.
Ранее правительство Германии оплатило поставку ВСУ партии разведывательных систем SurveilSpire. Передачу оборудования осуществляет немецкий оборонный концерн Rheinmetall.
До этого немецкие СМИ сообщили, что Берлин не планируют «в обозримом будущем» поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По их данным, германская сторона еще официально не уведомила Киев об отказе в этих поставках, однако внутри самой ФРГ этот вопрос решен. При этом отмечалось, что Шольц все же не исключает в будущем передачи Украине этих ракет, хотя реализация этой инициативы маловероятна. В то же время власти ФРГ уведомили украинскую сторону о намерении нарастить объем поставок ракет для ЗРК Patriot.