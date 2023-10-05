Белый дом потерял надежду на одобрение конгрессом $24 млрд помощи Киеву

В Белом доме больше не добиваются от конгресса $24 млрд для Украины и теперь решают, как в новых реалиях запрашивать финансы на продолжение помощи. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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По данным издания, на 2 октября в распоряжении Пентагона было $5,4 млрд на отправку Украине военной помощи. При этом в августе администрация президента США Джо Байдена запросила в конгрессе $24 млрд на последний квартал этого года, однако не смогла их получить в связи с оппозиционными взглядами республиканского большинства в нижней палате.

Также в Белом доме утверждают, что пока имеются средства для удовлетворения срочных потребностей ВСУ на передовой, однако неясно, на сколько их хватит.