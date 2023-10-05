Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"
Во время своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин рассказал об успешных испытаниях российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой», — заявил он.
«Буревестник» — межконтинентальная крылатая ракета, способная нести ядерный заряд. Как сообщает Минобороны России, ракета имеет практически неограниченную дальность действия, а также «неуязвимость» для всех известных систем ПВО.
5 октября Владимир Путин принял участие в пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.