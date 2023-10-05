Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
Президент России Владимир Путин раскрыл потери ВСУ в ходе контрнаступления. По его словам, они составили свыше 90 тысяч человек, передает «РИА Новости».
«Только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек», — сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, данные потери являются «санитарными и безвозвратными». Путин добавил, что также ВСУ потеряли 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Президент России отметил, что РФ приближается к достижению целей СВО и все поставленные задачи «будут реализованы».
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