Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек
Президент России Владимир Путин заявил, что потери украинских войск в ходе контрнаступления составили свыше 90 тыс. человек.
«Только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери», — заявил он.
Также Путин добавил, что ВСУ за этот срок потеряли 557 такнув и почти 1900 бронемашин различного класса.
Ранее Путин заявил, что действия России в Донбассе продиктованы в первую очередь защитой людей.