Авиация РФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ

Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России .

«Морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в тексте.

Украинские военные постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря с помощью беспилотников. Кроме того ВСУ направляет туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее ВС РФ пресекли такую попытку в районе мыса Тарханкут.