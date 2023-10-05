Авиация РФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинский катер обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
Накануне Федеральная служба безопасности России сообщила, что в Крыму была пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, в результате которой один военнослужащий был захвачен в плен.
В ту же ночь ВСУ предприняли попытку совершить террористические атаки по объектам на территории нашей страны. Несмотря на это дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Курской и Брянской областями.
За день до этого, 3 октября, российские системы ПВО также перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» у берегов Крымского полуострова.