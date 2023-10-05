Авиация РФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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В оборонном ведомстве уточнили, что украинский катер обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне Федеральная служба безопасности России сообщила, что в Крыму была пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, в результате которой один военнослужащий был захвачен в плен.

В ту же ночь ВСУ предприняли попытку совершить террористические атаки по объектам на территории нашей страны. Несмотря на это дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Курской и Брянской областями.