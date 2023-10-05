Депутат Рады потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что требует встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить критическую ситуацию на фронте.

Он отметил, что плохо работает система выплат, поэтому военные месяцами ждут предоставления статуса участника боевых действий, также необходимо решить вопрос с демобилизацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Гончаренко.

Он добавил, что хотел бы донести до президента бессмысленность проведения выборов во время военного конфликта. А также обсудить потерю «поддержки в США».