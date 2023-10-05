В училище Хомса в момент атаки дрона находился министр обороны Сирии

Министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе в момент удара по нему беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает телеканал Аl Hadath.

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Отмечается, выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

Большинство жертв и пострадавших — родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил о том, что беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 Турции сбили над военной базой Соединенных Штатов и западной коалиции на севере Сирии. Уточняется, что инцидент произошел в Телль-Бейдаре на севере сирийской провинции Хасеке. Турецкий беспилотник, который готовился нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен ракетой.