Шойгу выразил соболезнования главе МО Сирии из-за теракта в Хомсе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге Али Бен Махмуду Аббасу из-за теракта на военном училище в Хомсе, передает РИА Новости.

Шойгу «решительно осудил» проявление терроризма, «среди жертв которого много женщин и детей».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе возросло до 100. Об этом сообщил Совет по правам человека Сирии.

Большинство жертв и пострадавших являются родственниками сирийских военных, которых пригласили в училище. Среди них есть женщины и дети.

В церемонии выпуска курсантов принимал участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. Торжественный выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.