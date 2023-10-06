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Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии из-за теракта в Хомсе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге Али Бен Махмуду Аббасу из-за теракта на военном училище в Хомсе, передает РИА Новости.

Шойгу выразил соболезнования главе МО Сирии из-за теракта в Хомсе
© РИА Новости

Шойгу «решительно осудил» проявление терроризма, «среди жертв которого много женщин и детей».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе возросло до 100. Об этом сообщил Совет по правам человека Сирии.

Большинство жертв и пострадавших являются родственниками сирийских военных, которых пригласили в училище. Среди них есть женщины и дети.

В церемонии выпуска курсантов принимал участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. Торжественный выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

3 октября армия обороны Израиля нанесла авиаудары по позициям Вооруженных сил Сирии, находящимся на востоке страны. В результате атаки ранения получили двое сирийских военнослужащих.

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