«Проблемы у ВСУ не только на Запорожском (направлении. — RT), а в целом на всей линии фронта. Мало того, истина всем понятна и лежит на виду, что если бы не было западной помощи и поставок вооружений, то всё это (контрнаступление. — RT) закончилось бы в течение самого короткого промежутка времени», — сказал он.