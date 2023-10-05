ВС РФ уничтожили командование ВСУ уникальной ФАБ-1500: что это за бомба

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе спецоперации применил бомбу ФАБ-1500, которая недавно была модернизирована и дополнена унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщил военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. Что известно о характеристиках и преимуществах снаряда?

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Что известно о применении ФАБ-1500

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Российские ВВС уничтожили крупнейший штаб ВСУ. Командный пункт украинских военных находился в глубоком тылу, он был хорошо защищен и замаскирован. По словам Виктора Баранца, наводку на цель дала российская разведка — военная и нелегальная, авиационная и космическая.

«Такой мощной оплеухи от нашей боевой авиации Вооруженные силы Украины еще ни разу не получали: российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе спецоперации применил бомбу ФАБ-1500», — сообщил Баранец.

В результате были нарушены связь и управление частями ВСУ на указанном участке фронта, а также уничтожены около 50 военнослужащих ВСУ.

«Украинская армия, вероятно, понесла самые крупные разовые потери среди командного состава за все время нашей спецоперации», — считает подполковник в отставке.

В чем уникальность ФАБ-1500

Фугасная свободнопадающая авиационная бомба 1500 М54 (УМПК) была принята на вооружение ВВС СССР в 1954 году. Как заметил Виктор Баранец, с тех времен снаряд был «очень удачно модернизирован». В частности, был дополнен унифицированным модулем планирования и коррекции.

«Раньше такие бомбы летчики сбрасывали, как говорится, на глазок. А когда конструкторы приделали к ФАБ-1500 этот самый УМПК, она, по сути, стала высокоточным управляемым боеприпасом», — отметил Баранец.

Он уточнил, что при применении авиабомба оставляет после себя воронку в земле до 15 метров в диаметре, а ее радиус поражения осколками и ударной волной составляет около 500 метров. Максимальное отклонение бомбы от цели — 5 метров.

«Максимальная высота пуска авиабомбы — 12 км, а ее начальная скорость планирования зависит от носителя и достигает 1900 км/ч (сверхзвуковая). Длина авиабомбы — 2 метра 76,5 сантиметра, диаметр — 630 мм, общий вес — 1550 кг. Масса боевой части авиационного боеприпаса — 675,6 кг», — сообщил Баранец.

Авиабомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) способны нести истребители-бомбардировщики Су-34, Су-30, Су-35 и их модификации, а также бомбардировщики, в частности стратегические Су-24, Ту-22М и Ту-95, сообщил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Почему бомбу ФАБ-1500 невозможно сбить

Авиабомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции невозможно сбить огнем ПВО, заявил NEWS.ru Сергей Липовой.

«ФАБ-1500 невозможно сбить с земли, это однозначно, потому что у нее нет радиолокационного и инфралокационного излучения, как в обычных управляемых ракетах, чье сопло двигателя может обнаружить зенитная ракета», — заметил Герой РФ.

Липовой уточнил, что авиационную бомбу ФАБ-1500 можно только случайно зацепить огнем.

«А у ФАБ фугасная боевая часть без радиоизлучения. Если только случайно зацепить огнем зенитки, а так она несбиваема», — объяснил Герой РФ.

В чем ФАБ-1500 превосходит «Кинжалы»

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что планирующая бомба ФАБ-1500 имеет несколько преимуществ перед ракетным комплексом с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

«ФАБ-1500 в три раза мощнее „Кинжалов“. С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность на десятки километров уходить от сброса самолетом, что позволяет не подвергать опасности экипаж. При этом точность попадания велика, а значит, что это новое мощное оружие», — заметил эксперт.