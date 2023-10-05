В МИД России заявили о сборе информации о преступлениях Киева

Москва будет собирать информацию о преступлениях киевского режима вплоть до своей победы. Это системная работа, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

«По мере сбора информации мы будем выдавать доклады, которые будут касаться отдельных видов преступлений, в том числе в части нарушений гуманитарного права: неизбирательного использования оружия, преступлений против детей, разрушений медицинских и образовательных учреждений», - пояснил Мирошник.

Он также пояснил, что систематизация таких данных нужна для работающих на международных площадках российских представительств и делегаций. При этом данные устаревают, и работа будет вестись «до победы».

«Даже статистика, которую мы сегодня можем презентовать, начинает устаревать, поскольку каждый день идут обстрелы, страдают люди», - рассказал дипломат.