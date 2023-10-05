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В МИД России заявили о сборе информации о преступлениях Киева

Москва будет собирать информацию о преступлениях киевского режима вплоть до своей победы. Это системная работа, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

В МИД России заявили о сборе информации о преступлениях Киева
© globallookpress.com

«По мере сбора информации мы будем выдавать доклады, которые будут касаться отдельных видов преступлений, в том числе в части нарушений гуманитарного права: неизбирательного использования оружия, преступлений против детей, разрушений медицинских и образовательных учреждений», - пояснил Мирошник.

Он также пояснил, что систематизация таких данных нужна для работающих на международных площадках российских представительств и делегаций. При этом данные устаревают, и работа будет вестись «до победы».

«Даже статистика, которую мы сегодня можем презентовать, начинает устаревать, поскольку каждый день идут обстрелы, страдают люди», - рассказал дипломат.

Ранее постпред РФ в ООН заявил, что масштабы преступлений Киева уже тяжело игнорировать даже странам Запада и их СМИ. В частности, по данным Минобороны России, киевский режим намеренно обстрелял больницу в Новоайдаре (ЛНР) из американских HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.

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