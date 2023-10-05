В Грузии отреагировали на заявление президента Абхазии о военной базе РФ
В МИД Грузии выразили обеспокоенность в связи с заявлением президента Абхазии о размещении Россией дополнительной военной базы в Очамчирском районе, передает Telegram-канал Tbilisi Life.
«МИД Грузии выражает обеспокоенность заявлением лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания о размещении Россией дополнительной военной базы во Очамчирском районе», - говорится в публикации.
МИД отмечает, что подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Ранее президент республики Аслан Бжания в беседе с газетой «Известия» анонсировал появление пункта постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота в Очамчирской бухте в Абхазии.
Он отметил, что соответствующее соглашение уже подписано.
Бжания также подчеркнул, что благодаря данному шагу обороноспособность России и Абхазии повысится. Он добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов».