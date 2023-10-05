В США показали возможный облик танка нового поколения

Американские специалисты попробовали оценить, как будут выглядеть их танки нового поколения. Техника поступит в войска после 2040 года.

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Как ожидается, к этому моменту M1A2 SEP V3/4 во многом утратят свою эффективность, столкнувшись на поле боя вероятных военных конфликтов с массовым применением различных дронов - камикадзе, противотанковых ракет, боеприпасов с ударными ядрами нового типа и др.

Многое из таких средства поражения уже активно используется сейчас, а в будущем ожидается появление гиперзвуковых дальнобойных ПТУР большой дальности.

В своих последних версиях Abrams весят уже около 80000 кг, что очень негативно сказывается на их мобильности.

Поэтому заокеанский танк "пятого поколения" планируют сделать легче тонн на двадцать пять. Основу огневой мощи составит 130-мм пушка. По всей видимости, из-за отсутствия собственного орудия, как было с 120-мм M256, придется идти на поклон к немцам, у которых уже есть 130-мм гладкостволка, устанавливаемая на перспективный Panther KF51. Заряжание станет автоматизированным.

Экипаж уменьшится до трех человек, и его разместят изолированно, в корпусе. Двигатель будет гибридным. Появятся более современные средства активной защиты.

Не исключено, что будут предприняты еще более радикальные меры по снижению веса и новые танки "похудеют" вообще до 35000-40000 кг. Для совместного с ними действия появятся роботизированные машины, вооруженные упомянутыми выше гиперзвуковыми боеприпасами с дальностью действия до пятидесяти километров.