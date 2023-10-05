В Италии заявили об исчерпании возможностей для помощи Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в Риме не гарантировали предоставление восьмого пакета военной помощи Украине, сообщает Avvenire. Он подчеркнул, что итальянские возможности не безграничны.

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Глава МИД Италии Антонио Таяни во время визита в Киев 2 октября заявил, что страна работает над восьмым пакетом военной помощи для Украины. В Киеве заявили, что хотели бы получить от Италии ракетные системы большой дальности и системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее Рим направил Киеву семь пакетов помощи, включавших поставки оружия. Содержание пакетов засекречено. Эксперты оценивали эти поставки в 1,5 миллиарда евро.

Как отмечает Avvenire, заявления Таяни о седьмом пакете помощи были настолько поспешными, что в ситуацию пришлось вмешаться министру обороны.

«На данный момент речь идет лишь о декларации о намерениях [по поставкам оружия - прим.ред.]», - подчеркнул Крозетто.

Он отметил, что украинская сторона постоянно обращается за помощью, но возможности Италия не безграничны - сначала страна должна убедиться, что не поставит итальянскую оборону под угрозу поставками Киеву.

«Проблема в том, что у нас нет безграничных ресурсов. И с этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла, дальше вариантов остается не так много», - заявил Крозетто.