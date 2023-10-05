Франция ведет переговоры о передаче истребителей Латвии

Французские власти ведут переговоры с Латвией о передаче ей истребителей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

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Источники издания обратили внимание на изменение политики французского президента Эммануэля Макрона, его более тесное сотрудничество со странами Восточной Европы и увеличивающийся вклад Франции в обороноспособность НАТО.

В частности, французский аудитор ожидает, что к концу 2023 года вклад страны в НАТО достигнет 830 миллионов евро, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

«Теперь, уже запланировав передачу истребителей Литве в конце года в рамках миссии НАТО, Франция ведет переговоры с Латвией о том, чтобы сделать то же самое», - рассказал один из источников издания.

Напомним, что США, Германия, Франция, Швеция и другие страны после начала российской спецоперации начали как укреплять оборону в Восточной Европе, так и поставлять ВСУ вооружения и военную технику. На первом этапе (весной 2022 года) в пакеты военной помощи Киеву входили стрелковое вооружение, ПТУРы, каски, бронежилеты. В 2023 году ассортимент поставок значительно расширился.