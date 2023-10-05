Bloomberg: Франция ведет переговоры о передаче истребителей Латвии
Французские власти ведут переговоры с Латвией о передаче ей истребителей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.
Источники издания обратили внимание на изменение политики французского президента Эммануэля Макрона, его более тесное сотрудничество со странами Восточной Европы и увеличивающийся вклад Франции в обороноспособность НАТО.
В частности, французский аудитор ожидает, что к концу 2023 года вклад страны в НАТО достигнет 830 миллионов евро, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.
«Теперь, уже запланировав передачу истребителей Литве в конце года в рамках миссии НАТО, Франция ведет переговоры с Латвией о том, чтобы сделать то же самое», - рассказал один из источников издания.
Напомним, что США, Германия, Франция, Швеция и другие страны после начала российской спецоперации начали как укреплять оборону в Восточной Европе, так и поставлять ВСУ вооружения и военную технику. На первом этапе (весной 2022 года) в пакеты военной помощи Киеву входили стрелковое вооружение, ПТУРы, каски, бронежилеты. В 2023 году ассортимент поставок значительно расширился.
В частности, в Киеве заявляли, что ВСУ получили ракеты большой дальности SCALP от Франции. Скорость снаряда превышает 1000 км/ч, а дальность полета составляет до 500 км.